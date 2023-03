Dire Oui à notre fécondité spirituelle

" L'émerveillement se loge dans les choses simples de notre vie quotidienne. Telle une respiration, nous cheminons entre contemplation et action, silence et parole. De cette simplicité naît la capacité à dire Oui librement à plus grand que nous, comme une invitation à se laisser aller à notre essence universelle. " Un témoignage d'Audrey Fella. Elle partage son expérience du pouvoir des rencontres à coeur ouvert, qui peuvent nous guider vers notre identité véritable.