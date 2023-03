Le travail du cuir. Techniques de base

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour travailler le cuir et faire ses premières créations. Le cuir est une matière qui s'apprivoise... Comment reconnaître les différentes parties du cuir ? Quels outils utiliser pour le travailler ? Comment le coudre ? Quelle différence entre le cuir végétal et le cuir non végétal ? Tant de choses à dire sur cette matière extraordinaire ! Découvrez les techniques de base et réalisez votre première création.