Mon carnet de bord : Mission, protéger la planète

Retournez aux bases des soins naturels pour bébé ! Finis les produits industriels, souvent chers, mauvais pour la santé de bébé et nocifs pour la planète ! Liniment, crème pour la peau, talc, shampoing doux ou encore baume cicatrisant pour la poitrine de maman, ce guide vous propose des solutions faciles et économiques pour prendre soin de vous et de votre bébé en suivant des recettes de soins à faire chez vous. Grâce à 10 ingrédients incontournables comme le beurre végétal et l'eau florale, fabriquez et utilisez au quotidien des produits naturels 100 % home made !