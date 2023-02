L'aire de jeux

Ce livre solide est à l'intention des bébés et des très jeunes enfants qui apprennent leurs premiers mots. Ce livre solide, tout en carton, invite les très jeunes enfants à nommer les objets qui les entourent au quotidien. Les illustrations gaies et colorées, avec sur chaque page des découpes pour regarder à travers, éveilleront la curiosité des tout-petits et les inciteront à prononcer leurs premiers mots.