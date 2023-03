Les lois de l'investissement de Warren Buffett. Les enseignements du plus grand homme d'affaires

A l'âge de 26 ans, Warren Buffett gère Buffett Partnership Limited, premier partenariat d'investissement professionnel. Au cours de cette période fructueuse, au succès sans précédent, Warren Buffett écrit des lettres semestrielles à son groupe de partenaires, dans lesquelles il partage ses pensées, ses approches et ses réflexions. Ces 33 lettres publiées pour la première fois avec son accord mettent en lumière sa stratégie de diversification à contre-courant, son objectif et ses tactiques pour améliorer les résultats du marché d'au moins 10 % par an et sa stratégie à long terme axée sur la valeur qui l'a aidé à construire les fondations de sa richesse. Par son talent d'analyste, Jeremy Miller tire de cette correspondance des règles de réussite dont tout investisseur a besoin aujourd'hui.