Un merveilleux voyage parmi les constellations. 60 dessins à colorier

Pas de doute, avec cet album de coloriage galactique, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Un moment idéal pour rêver, déconnecter et se laisser porter par la magie céleste, crayon en main. Le plus : une nouvelle couverture et un format réduit, idéal pour une pause détente à tout moment. Grande et Petite Ourse, Scorpion... , au détour des milles recoins de la Voie lactée, les constellations prennent forme sous la mine colorée de vos crayons. On retrouve bien le talent de Sara Muzio, cette illustratrice au trait fin et délicat. Les plus curieux trouveront au dos de chacune des planches des informations et curiosités sur les étoiles de la voûte céleste. Ne manquent plus que les étoiles filantes...