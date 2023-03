Géométrie dans l'espace et impression 3D. Apprendre à utiliser GeoGebra 3D et OpenSCAD pour imaginer et réaliser ses propres objets

Ce livre a pour but d'initier le lecteur à l'impression 3D par la modélisation de solides géométriques remarquables. Vous apprendrez dans cet ouvrage à utiliser les logiciels gratuits suivants : - GeoGebra, logiciel de géométrie dynamique qui fonctionne à la souris et par saisie de commandes ; - OpenSCAD, logiciel de modélisation paramétrique qui utilise un langage de programmation simple ; - Cura, logiciel d'impression 3D utilisé par plus d'un million d'utilisateurs dans le monde. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Les chapitres s'enchaînent de manière progressive et permettent d'utiliser de façon complémentaire GeoGebra et OpenSCAD. Tout au long des trois parties de ce livre, le lecteur apprendra à utiliser de façon experte ces logiciels. Cet ouvrage offre une manière simple de réaliser un grand nombre de projets d'impressions 3D. Il comprend de nombreux exercices et projets variés. Près d'une centaine de solides géométriques sont présentés. Comme pour les autres ouvrages de la collection Créations numériques, tous les exercices sont corrigés en ligne et l'intégralité des ressources est téléchargeable. Que vous soyez élève ou étudiant, enseignant, maker en FabLab, expert en fabrication additive en entreprise ou simplement un lecteur curieux, ce livre vous plongera dans la modélisation pour l'impression 3D, une technologie révolutionnaire à l'avenir très prometteur.