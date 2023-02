Pièces drôles pour les enfants. 7/11 ans, Tome 1

Un recueil stimulant et plein d'humour, par lequel les enseignants pourront transmettre le goût du théâtre aux enfants. Ce recueil propose aux enseignants, éducateurs ou animateurs un ensemble de pièces comiques. Ces dernières sont l'occasion pour eux de faire découvrir aux enfants qu'il est possible de rire tout en s'imposant un cadre de travail. A travers des histoires amusantes, les jeunes comédiens pourront ainsi apprendre la concentration, la rigueur et la maîtrise de soi. C'est également un excellent exercice pour la mémorisation et le travail de groupe. Ecrites par des professionnels du théâtre, ces pièces sont adaptées à tous les besoins, qu'il s'agisse de la tranche d'âge (CP à CM), du nombre d'acteurs (1 à 23) ou encore de la durée du spectacle (de 2 à 60 minutes). Ces textes s'accompagnent également d'indications et conseils pour la mise en scène, ainsi que d'une série de poèmes pouvant s'adapter au jeu théâtral.