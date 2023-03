To the Abandoned Sacred Beasts Tome 14

Les troupes armées du Nouveau Patria sont aux portes de New-Fort et l'Union de Patria du Nord ne peut plus reculer. L'heure de la bataille décisive a enfin sonné. Kane commence à avancer dans la ville avec ses soldats divins, mais Claude et ses hommes sont prêts à leur faire face. De son côté, Hank se déplace seul sur le champ de bataille pour protéger l'héritage d'Elaine... Alors que le combat fait rage, une seule question demeure : à quel futur conduiront tous ces sacrifices ?