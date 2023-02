Ce printemps rémanent Tome 4

Dans Ce printemps rémanent, avec une pincée de mystère et de psychologie, Shiki Kawabata nous invite dans un curieux voyage temporel. La disparition de Sayaka vient bouleverser les plans de Haruta et Arashi, qui décident d'en apprendre plus sur le fonctionnement du voyage dans le temps. Mais leur visite chez Maruo Gorilla pourrait donner lieu à des révélations bien plus profondes, notamment sur le lien qui unissait Haruta et Yukishima dans la timeline originelle...