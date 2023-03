Petit truand new-yorkais, Vinnie Callabrese collecte l'argent dû à son employeur : la Mafia. Mais Vinnie est surtout un fanatique de cinéma, qui rêve d'être producteur et de côtoyer les stars. Une occasion inespérée lui permet de transformer son rêve en réalité. Nanti d'une nouvelle identité, il part pour la côte Ouest, où son absence de scrupules lui permet de se faire une place au soleil parmi les Major Companies et de devenir l'un des producteurs les plus en vue. Jusqu'au jour où un vieux copain, Tommy Provenzano, resurgit dans sa vie et le débarrasse opportunément d'un avocat qui le gênait dans ses affaires... On n'échappe pas à son passé. Surtout lorsque l'usine à rêves hollywoodienne permet de recycler l'argent du crime. Vinnie comprend vite que sa descente aux enfers va commencer. Un roman noir grinçant dans la veine de Elmore Leonard ou Donald Westlake. "Envoûtant, musical et nerveux, Hollywood Mafia semble avoir été écrit tout spécialement pour Scorsese ou Tarantino. On le referme en espérant le voir un jour porté à l'écran. " Le Figaro Magazine Stuart Woods, auteur d'Echange mortel, Grand Prix de littérature policière 1997, occupe la place singulière d'inventeur du thriller-roman de moeurs. Il est décédé en 2022.