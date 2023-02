Jacques Davy du Perron (1556-1618). Figures oubliées d'un passeur de son temps

Poète, savant et théologien, archevêque, cardinal, conseiller royal et ambassadeur, Jacques Davy du Perron était au bas mot un homme actif dans les affaires de son temps. Charles Perrault le considérait encore comme un homme illustre, mais ce prélat, comparé jadis à Richelieu, perdit progressivement ce statut d'exception. L'idée est donc de (re-)donner sens à ce qui permettait la résonance de sa voix, et de sa plume, à ce qui fit de lui une figure de premier plan dans le royaume de France et bien au-delà, alors qu'il était un converti provenant d'une famille modeste et protestante. La présente enquête collective est constituée de quatorze contributions qui abordent la figure plurielle de Du Perron-protagoniste de son temps, à l'époque des guerres de Religion et au premier XVIIe siècle, comme une figure de passeur, entre religion, lettres et pouvoir.