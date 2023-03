200 menus minceur et détox. Des menus complets pour chaque repas au fil des saisons ! 2e édition

200 menus, 200 idées pour une alimentation équilibrée tout au long de l'année ! Vous ne vous sentez pas très en forme ? Vous avez l'impression de manger trop gras, trop salé, trop sucré ? Votre corps vous semble empoisonné par la pollution, le stress, les additifs alimentaires, les pesticides ? Il est temps d'agir ! Cet ouvrage vous propose 200 menus complets pour détoxifier votre organisme, adopter une alimentation saine au quotidien et n'être plus jamais en panne d'idées ! Au programme : Le principe de la détox et les aliments phares à privilégier (avec des fiches nutritionnelles précises). 200 menus au fil des saisons : déjeuner et dîner, à emporter, en famille, pour recevoir... Recettes incluses ! Des idées en plus pour bien manger et bien vous hydrater à toute heure de la journée !