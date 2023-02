Finitions et texturages. En tournage sur bois

Après des heures de tournage, il serait dommage de gâcher une pièce à cause d'une mauvaise finition... Ce livre va vous donner des tas d'idées, vous faire découvrir de nombreuses solutions et tours de main. Et, avec les techniques de texturage, vous ne serez plus obligé de vous contenter de surfaces simplement lisses. La première partie propose un tour d'horizon des finitions et des texturages : le ponçage, le polissage, les finitions de base, les cas particuliers, le brossage, la pyrogravure, le sablage... La seconde partie dévoile le savoir-faire et les méthodes de tourneurs expérimentés et talentueux, à travers des finitions certes parfois similaires, mais traitées avec des techniques et des produits différents : la céruse, la marbrure, la peinture... Cet ensemble permet d'aborder chaque situation sous différents angles et de choisir la technique qui vous conviendra le mieux pour partir, vous aussi, vers de nouvelles aventures avec vos pièces de tournage !