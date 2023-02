Anatomie d'un assassinat. Dallas, 22 novembre 1963 - L'histoire secrète de la mort de JFK

A l'occasion du soixantième anniversaire de la mort de JFK, une nouvelle édition de l'enquête explosive qui a réécrit l'histoire de l'assassinat le plus mystérieux et controversé du XXe siècle. Depuis près de soixante ans, on ne cesse de se poser les mêmes questions : Kennedy a-t-il été tué par un loup solitaire ? Ou Lee Harvey Oswald était-il au coeur d'un attentat organisé ? La commission Warren est-elle vraiment parvenue à établir la vérité sur les événements du 22 novembre 1963 ? Après cinq ans d'enquête, Philip Shenon répond à la plupart de ces questions et offre de très nombreuses révélations sur le drame de Dallas. Les témoignages des enquêteurs de la commission Warren permettent entre autres de comprendre les erreurs qui ont entaché leur rapport. Des erreurs souvent imputables au magistrat Warren lui-même... Shenon démontre aussi, documents à l'appui, que la CIA et le FBI ont dissimulé et détruit des éléments essentiels à la compréhension des faits. Et il lève pour la première fois le voile sur les mystères du voyage d'Oswald à Mexico...