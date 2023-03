Les techniques de respiration. La méditation par le souffle

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour apprendre à contrôler sa respiration pour garder une paix intérieure et un sentiment d'apaisement total. Le souffle est le symbole de la vie. Il permet la circulation du sang et le fonctionnement de nos organes. Les techniques de respiration, beaucoup utilisées en sophrologie, permettent de trouver son calme, réduire son anxiété et apaiser ses émotions qui peuvent à certaines occasions être trop fortes.