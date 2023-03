Comment c'est pour toi ? La séparation racontée par les enfants

Avec "C'est comment pour toi ? ", Carine Graux, psychologue clinicienne spécialisée dans la relation enfant-adulte, nous offre un ouvrage qui se met à hauteur d'enfant, libérant l'écoute : comment perçoivent-ils ce moment ? Comment le vivent-ils ? Il permet aux enfants de reprendre le pouvoir sur ce qu'ils traversent. On y lit une parole décomplexée, directe, libre et authentique dans une situation qui est vécue avec lucidité par l'enfant. Les enfants sont conviés à un cercle de parole, à un conseil des sages pour mettre en partage leurs expériences sur la séparation de leurs parents ou parents/beaux-parents. Des adultes sont présents et accueillis afin de les mettre en disposition d'écoute, dans une qualité de présence qui les libère. Une fois leur coeur "apprivoisé" à l'instar du Renard dans le Petit Prince, le cercle s'ouvre et les enfants témoignent. Témoignages douloureux, témoignages légers. Carine, l'adulte en présence, s'évertue à garder comme question principale" Comment c'est pour toi ? " en lâchant le besoin de rassurer, de consoler ou de justifier. Sans dramatisation ni minimisation, la place est faite le plus possible à la parole de l'enfant. Les enfants sont écoutés pleinement dans leurs vécus, en éloignant le besoin de résoudre quelque chose qui ne peut pas l'être. Les parents se séparent ou se sont séparés, mais quelque chose de douloureux peut commencer à se dissoudre.