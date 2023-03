Folle sarabande dans la vallée du Loup

Mais pourquoi le seigneur de Bar-sur-Loup défie t'il le ciel en donnant un bal ? Un tableau du XVème siècle (La danse macabre) à la fois connu et méconnu évoque ce fait divers. Mais pourquoi de nos jours une recherche de paix et de bien être se transforme-t-elle en domination et asservissement ? Sous les yeux d'un vieux chasseur se rejoignent les époques et s'opposent le monde des hauts plateaux déserts, d'une nature sauvage qui n'est cruelle que par nécessité, et de l'autre, sur les flancs des collines accueillantes, celui des hommes, de leur quête éperdue de bonheur, mais aussi de leur avidité et de leur démesure. Orgueil, volonté de puissance, vengeance mènent alors une folle sarabande. Au milieu, violente ou apaisée, coule une rivière : le Loup.