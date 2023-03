Politique et sociétés au miroir de l’alimentation. Etudes de cas

Comment manger et cuisiner reflètent-ils l'évolution d'une société ? La question est ici abordée selon des aires géographiques et culturelles diverses (France, Chine, Iran, Israël, Turquie, Japon) et sous un angle interdisciplinaire très ouvert. Se nourrir est, pour l'espèce humaine, une nécessité biologique, mais c'est aussi un acte social, qui reflète et traduit, jusque dans ses modalités les plus concrètes, un certain état des rapports qu'entretiennent les membres d'un groupe social. Comment manger et cuisiner interagissent-ils avec la construction ou l'évolution d'une société ? Comment l'alimentation participe-t-elle à la construction des normes et des pratiques sociales et politiques d'une communauté humaine ? Cet ouvrage aborde ces questions au travers d'une étude de cas. Faisant dialoguer des aires géographiques et culturelles très diverses (France, Chine, Iran, Israël, Turquie, Japon) sous l'angle des différentes approches propres aux sciences humaines (histoire, sociologie, littérature...), son but est d'apporter un éclairage original et sans parti pris sur le rapport entre alimentation et changement social. Une approche résolument pluridisciplinaire et multiaréale au service d'une question qui, par sa formulation et le traitement qui en est ici donné, entend faire ressortir l' "humain" et le "social" au fondement des sciences qui leur sont théoriquement dédiées, mais qui, par le formalisme inhérent à toute approche théorique, ont souvent du mal à les envisager dans leur singularité et leur originalité vivante.