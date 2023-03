La magie du reiki. S’initier aux techniques de soins énergétiques pour rééquilibrer ses émotions et harmoniser ses énergies, 2e édition

Un équilibre énergétique retrouvé simplement pour une santé améliorée et un mental au top ! Fatigue physique ou psychique : et si cela venait d'un déséquilibre de vos énergies ? Le Reiki est l'énergie qui nous entoure : apprenez à vous y connecter et retrouvez tonus et joie grâce à de simples petits gestes au quotidien ! Découvrez dans ce guide : - Le b. a. -ba du Reiki avec de nombreux pas à pas et l'appui de plus 50 photos et 3 vidéos. - Maux de tête, tendinite, mal de dos, mais aussi pour renforcer sa santé : apprenez à soigner les maux du quotidien grâce à une meilleure circulation des énergies, à appliquer sur soi-même et ses proches, même à distance. - Peur, colère, tristesse, conflit, etc : rééquilibrez vos émotions et retrouvez la sérénité. - Purifier un lieu, s'harmoniser avec une situation (se préparer à un examen, à un entretien d'embauche, trouver l'âme soeur...) : des applications nombreuses et très pratiques. - Complétez votre pratique du Reiki avec des mouvements de Qi Gong pour optimiser votre énergie