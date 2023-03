Mon jardin sur papier

Ce cahier est destiné à toute personne désirant garder trace de ses apprentissages jardinage. Plus qu'un simple aide-mémoire, hautement personnalisable et indispensable pour bien s'organiser, ce carnet se veut également inspirant. Sous l'onglet Jardin, imprimez, dessinez ou collez l'étiquette de la fleur en question que vous venez de planter Retranscrivez les informations utiles tel l'ensoleillement conseillé et l'arrosage approprié et Notez, au fil du temps, les indésirables observés ou les maladies survenues. Le même 'catalogue à remplir' se retrouve aussi dans la section potager, pour un accès rapide aux notes sur les différentes plantations. Vous trouverez des pages vierges et quadrillées sous les onglets jardin et potager pour vous permettre de visualiser et dessiner des plans à votre image. Pour connaitre le taux d'ensoleillement de chaque coin de votre terrain, faites l'exercise de cocher les cases appropriées dans le tableau à la page suivante.