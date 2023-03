L'urgence du nucléaire durable

Avec l'hydroélectricité, l'énergie nucléaire est la seule ressource énergétique à être massive, pilotable et décarbonée. Relevant d'une problématique régalienne, à la croisée du savoir scientifique et du pouvoir politique, l'énergie nucléaire pourrait être notre meilleur atout face au double défi du climat et de l'approvisionnement énergétique. Mais cette énergie, vilipendée depuis des décennies par l'écologie politique, est aussi largement méconnue du plus grand nombre et notamment des décideurs politiques. Ainsi, alors qu'en raison de son histoire scientifique et industrielle, la France dispose de quantités considérables de matières fissiles stratégiques, capables d'assurer des millénaires de production d'électricité, rien n'a été fait ni anticipé pour la mettre sur la voie du nucléaire durable qui supposerait de disposer de réacteurs à neutrons rapides de 4e génération. Ce livre apporte avec simplicité et rigueur les atouts considérables du nucléaire durable. Il s'interroge aussi sur les raisons diverses qui nous ont menées – des premières réussites scientifiques et industrielles incontestables – à la situation actuelle d'enlisement.La forme est celle d'un manifeste pour appeler chacun, de la place où il se trouve – citoyen responsable, décideur et politique – à agir pour l'avenir en refondant notre souveraineté énergétique sur la base irremplaçable du nucléaire durable, une énergie totalement décarbonée, économe de la ressource primaire, minimaliste dans la production des déchets et économiquement compétitive. Sommaire : Préface de Bernard Accoyer Introduction 1. L'importance de raison garder Un besoin absolu d'énergie – Quelle énergie ? 2. L'énergie nucléaire : abondante et décarbonéeUne question d'ordre de grandeur – L'énergie nucléaire durable – Renouvelable n'est pas nécessairement durable 3. Du nucléaire actuel au nucléaire durable L'uranium, une ressource considérable mais gaspillée – Le réacteur à neutrons rapides (RNR), outil unique du nucléaire durable 4. Le nucléaire durable abandonné : Superphénix puis Astrid Une France pionnière ayant perdu vision et stratégie – La R& ; D sur les RNR : un chemin semé d'embûches 5. Erreurs et impasses La filière et ses institutions – Les politiques – Les écologistes – Les médias – Les scientifiques 6. Si rien n'est fait Fin de la parenthèse électronucléaire française – Inexorable paupérisation – Confusions et idées reçues sur le nucléaire du futur 7. Changer de capUn réacteur à neutrons rapides – Le besoin de compétences Conclusion Bibliographie – Glossaire