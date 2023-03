La philosophie selon Naruto

15 000 ventes en grand format ! Amour, espoir, pardon, famille, amitié, destin, solitude, fraternité... les thèmes abordés dans l'oeuvre mythique de Masashi Kishimoto sont nombreux et incarnés par Naruto ou les nombreux personnages qui l'entourent. Naruto est une fresque dans laquelle les valeurs et les émotions se disputent la vedette au fil des rencontres, des combats et des évolutions des personnages et de la poursuite de leurs idéaux. Arnaud Jahan analyse avec finesse les aventures du célèbre ninja et de chacun des personnages clefs qui l'accompagnent pour vous dévoiler les messages philosophiques de la saga. Une façon de (re)découvrir l'un des manga les plus populaires par les notions philosophiques qu'il contient...