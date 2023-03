Le rendez-vous de l’horloge

Un récit qui inquiète et dérange. Mira vit le long du canal, ses voisins la prenne pour une toquée. Des crimes ont-ils été commis, ou tout cela n'est-il que le fruit d'une imagination délirante ? Un récit qui inquiète et dérange. Mira vit le long du canal, ses voisins la prenne pour une toquée. Des crimes ont-ils été commis, ou tout cela n'est-il que le fruit d'une imagination délirante ? Un petit récit qui embarque là, ou l'on ne s'y attend pas. Une balade descritptive de la Flandres dont on ne se lasse pas un instant.