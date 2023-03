Se libérer de l'emprise émotionnelle

Votre vie vous appartient. Ne donnez à personne le pouvoir de vous dominer et de voler votre existence. L'emprise émotionnelle être tout aussi dangereuse que la maltraitance physique. Insidieuse, il peut être difficile pour la victime de comprendre de quoi elle est victime - sans oublier le prédateur qui n'a pas toujours conscience de l'ampleur de la violence psychologique dont il est responsable. L'emprise touche tous les domaines de la vie, que ce soit la vie de couple, familiale, amicale ou professionnelle, et toutes les classes sociales. Fort heureusement, il est possible de se protéger des relations toxiques et c'est tout l'intérêt de ce livre passionnant : Savoir reconnaître l'emprise émotionnelle dès les premiers signes. Portraits de prédateurs : manipulateur, pervers narcissique, prédateur paranoïaque, psychopathe... Comment les différencier pour mieux s'en protéger ? Comment agissent-ils ? En finir avec l'emprise : se protéger avant d'être victime, déceler les signes qui ne trompent plus, décrypter la relation, alerter un proche et accepter de l'aide, se reconstruire... Un livre captivant et d'une grande utilité pour des milliers de lecteurs...