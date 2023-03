Double jeu

Un roman jeunesse inspiré du mystère du Double portrait de Klimt pour s'initier à l'art par le biais de la fiction, avec en fin d'ouvrage un court dossier documentaire. Eliott et Mayssa, en voyage scolaire en Italie, découvrent au fond du canal une toile très abîmée. Cette incroyable découverte relance une enquête vieille depuis plus de 20 ans ! Les deux détectives remontent alors le temps à la recherche d'indices pour résoudre cette affaire de vol des plus troublantes...