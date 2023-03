Un roman jeunesse inspiré de l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle pour s'initier à l'art par le biais de la fiction, avec en fin d'ouvrage un court dossier documentaire. Vincent, Chiara, Eliott et Mayssa sont invités à Prague pour l'inauguration de la Chambre d'or. Une salle somptueuse couverte de feuilles d'or et d'extraordinaires oeuvres d'art ! Mais, au sein du palais, deux individus au comportement louche attirent l'attention des détectives... Auraient-ils pour objectif de piller la Chambre avant son ouverture au public ?