Astro, le livre du feu. Décryptez les mystères des signes, maisons et planètes de l'élément feu

Quel que soit votre signe astrologique, vous avez dans votre thème des éléments feu et ce livre vous aidera à en décrypter tous les mystères. Partez à la rencontre du clan Feu et de ses membres hauts en couleur : les signes (Bélier, Lion, Sagittaire), les planètes (Mars, Jupiter et le Soleil) et les maisons (I, l'identité, l'apparence sociale ; V, l'amour, les plaisirs, les enfants ; et IX, la spiritualité, les rêves, les voyages). Plongez dans cet ouvrage passionnant et découvrez une nouvelle approche de l'astrologie, tournée davantage vers l'évolution personnelle que vers la prédiction, où l'important est de comprendre son histoire, ses blocages et ses besoins pour grandir en conscience. Que vous soyez débutant en la matière ou astrologue confirmé, que vous soyez Bélier ascendant Gémeaux ou Cancer ascendant Scorpion, la vision de Steven Forrest, astrologue américain de réputation mondiale, et son ton plein d'humour sauront vous surprendre et vous émerveiller.