Study with Mathilde. Crée tes fiches de révision simples et colorées pour booster ta motivation !

Un livre pour créer des fiches colorées et efficaces et booster sa motivation et sa mémoire grâce à la méthode Studygram de Mathilde, suivie par plus de 70 k abonnés sur Instagram. Réviser pour le brevet, le bac ou tout autre examen et concours n'est jamais simple... . Dans ce livre, Mathilde dévoile sa méthode pour réaliser des fiches succinctes, colorées et esthétiques. Un livre qui donne des astuces et des conseils à travers de nombreux exemples et plus de 30 modèles de fiches réalisés par Mathilde. De quoi mémoriser et comprendre ses cours en un temps record !