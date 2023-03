30 plus puissantes prières pour l'amour

Un livre de prières exclusivement consacrées à l'amour ! Vous pourrez vivre pleinement les joies d'un amour réel, durable et partagé grâce à ces très puissantes prières triées sur le volet, concernant : la quête de l'amour (trouver une compagne ou un compagnon, l'âme-soeur - contre la solitude - pour le mariage...) ; sa préservation et sa protection (concorde, bonheur conjugal, union, vertu, fidélité, pardon, réconciliation, contre l'adultère, le divorce, les mauvais traitements, la tyrannie, la tentation, la jalousie, les discordes...). Ainsi que les grandes prières d'amour à Saint-Valentin, Sainte-Rita, Saint-Antoine de Padoue... Accompagné d'un index, d'une présentation des saints et d'une introduction précisant les devoirs du pratiquant, ce recueil traditionnel sera d'un grand soutien pour toute la vie amoureuse et affective.