Cartographie de la conscience. Une échelle de conscience éprouvée pour la réalisation de votre plein potentiel

Au cours de 20 ans de recherches, le docteur David R. Hawkins a utilisé un test musculaire très particulier pour réaliser plus de 250 ? 000 calibrages et ainsi définir une gamme de valeurs, d'attitudes et d'émotions en corrélation avec les divers niveaux de conscience. Associée à une échelle logarithmique, cette gamme de valeurs a donné naissance à une cartographie de la conscience que le docteur Hawkins a explorée. Par cette cartographie, le docteur Hawkins dévoile la conscience sous tous ses aspects, des niveaux inférieurs représentés par la honte, la culpabilité, l'apathie, la peur, la colère et l'orgueil en passant par le courage, l'acceptation et la raison, jusqu'aux degrés élargis que sont l'amour, l'extase, la paix et l'éveil. Ces niveaux "supérieurs" sont porteurs d'une immense énergie vitale. Cartographie de la conscience est un ouvrage indispensable aux enseignements du docteur Hawkins sur la conscience humaine et les champs d'énergie qui lui sont associés. A la fois entrée en matière et explication exhaustive de l'échelle de conscience, ce livre comporte des tableaux et des applications pratiques.