Histoires à raconter en regardant tomber la neige

Pourquoi et comment une vache s'est-elle retrouvée sur un toit ? Sauriez-vous expliquer comment une marmite a pu sauver une famille simplement en roulant ? Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée ? Par quel miracle une jeune fille a-t-elle réussi à se faire dispenser de filer la laine pour le restant de ses jours ? Comment se fait-il que l'ours se retrouve vaincu par le renard à chacune de leur rencontre ? Pourquoi la maîtresse de la mer a-t-elle décidé de punir les hommes en faisant disparaître tous les poissons et les phoques de l'océan ? Permettez-nous de douter, vous n'avez sans doute pas les réponses à ces questions ô combien philosophiques. Eh bien, n'hésitez plus et lisez maintenant !