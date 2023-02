Gustav Stresemann. Le dernier espoir face au nazisme

Le brutal décès, le 3 octobre 1929, de Gustave Stresemann, ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar depuis six ans, est ressenti dans de nombreuses capitales comme une catastrophe pour la paix. Cet ancien monarchiste, que certains considèrent comme un démocrate d'opportunité et un nationaliste dissimulé, était néanmoins le symbole d'une Europe de la paix qui succombera bientôt aux assauts du nazisme. Christian Baechler, un de plus éminents spécialistes de l'Allemagne, revient ici sur la vie contrastée, ambiguë, parfois contradictoire de Stresemann. Malgré un décès précoce, il a été étroitement mêlé pendant plus de 25 ans à la vie politique, économique et sociale de l'Allemagne. Il a été syndic d'organisations patronales dès l'âge de 22 ans, député au Reichstag à 28 ans, chef d'un des principaux partis à 39 ans, chancelier et ministre des Affaires étrangères à 45 ans. Brillant orateur, il a aussi été un publiciste très actif, publiant sous son nom ou sous divers pseudonymes. Bref, cette vie allemande au coeur du chaos et du fracas politique nous en apprend autant sur l'homme que sur le pays qu'il a servi. Une nation en colère contre un traité de Versailles qu'elle trouve injuste, séduite par les sirènes d'un populisme meurtrier, éprouvée par une crise économique. En filigrane de cette histoire allemande, c'est évidemment celle du libéralisme contre l'autoritarisme qui se dessine. Laquelle rappelle par bien des aspects la situation délicate dans laquelle se trouvent nos propres régimes politiques.