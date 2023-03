"Nulle part ailleurs se mêlent à ce point l'histoire, les religions, l'imaginaire et la politique. Chaque pierre recèle son secret". (Christophe Hayad, Introduction) Ce que la Palestine apporte au monde n'est pas une monographie de la Palestine. C'est une étude et un hommage à ce qu'elle représente, au-delà de ses frontières. La Palestine a un statut à part, car elle rayonne sur le monde : elle est symbole de résistance pour les peuples opprimés, elle est source d'inspiration pour les artistes de toutes disciplines. Elle est désormais un horizon politique et culturel. Si la Palestine embrase les territoires, les médias et les réseaux sociaux - et tout dernièrement en mai 2021 -, il nous a paru d'autant plus nécessaire de donner à voir, et à comprendre les réalités de ce pays, de ce peuple : son histoire, sa géographie et sa diaspora, les forces politiques en présence, les figures palestiniennes éminentes, pour dissiper les zones d'ombres et mieux appréhender une situation complexe. En somme, sortir la Palestine du prisme du conflit et la décortiquer telle qu'elle est, et telle qu'elle inspire le monde arabe. Articles, témoignage, entretiens, bandes dessinées et illustrations ; au féminin comme au masculin, historien. ne. s, philosophes, écrivain. ne. s, journalistes, militant. e. s, artistes et créateur. trice. s, bâtisseur. se. s du monde arabe livrent leurs analyses et lectures de la Palestine.