Du bon sens dans notre assiette. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs

Nutritionniste expert en sport-santé et dans les enjeux mondiaux de l'alimentation, l'auteur promeut une approche holistique de la santé à partir de l'alimentation. Triathlète pratiquant l'Ironman et ancien membre de l'équipe de France junior de triathlon, il accompagne également de nombreuses équipes de France et olympique depuis plus de 10 ans. Dans cet ouvrage, il décortique en détail les bases d'une alimentation saine en puisant dans les découvertes scientifiques les plus récentes et ce, à différentes échelles : du coeur de la cellule jusqu'aux comportements sociaux. Ce livre devrait être amené à devenir rapidement une référence en la matière.