Tons communs du Missel Romain

La nouvelle traduction liturgique du Missale romanum est entrée en vigueur pour tous les pays francophones le 1er dimanche de l'Avent 2021. Cet ouvrage regroupe toutes les partitions pour la messe : toutes les préfaces notées, les cantillations des prières eucharistiques, mais aussi l'annonce de Pâques et des fêtes mobiles et les deux versions de l'Exultet. Il sera particulièrement utile dans les paroisses, pour les organistes, les chantres et les équipes d'animation pastorale.