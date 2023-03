A la croisée du conte de Noël, du burlesque et de l'horreur, Gremlins opère la synthèse de deux esthétiques apparemment contradictoires mais intimement solidaires, celle du cinéma bis (héritée de Roger Corman) et celle du blockbuster inauguré par Steven Spielberg. Oscillant ainsi entre la protestation contre-culturelle du Nouvel Hollywood et le merchandising à tout va qui s'impose dans les années Reagan, Gremlins n'est pas seulement un film de monstres qui transforme l'imaginaire des fêtes de Noël, c'est aussi un film sur les pouvoirs du cinéma.