Je colorie en pixels. Kawaii

Les fans de dessins Kawaii vont adorer ce livre de dessin pixels à reproduire sur des grilles pour un coloriage intelligent ! En plus des dessins prêts à être recopiés, des modèles mystères à découvrir, associant une couleur à un numéro ou à un point, apparaîtront au fur et à mesure de la mise en couleur. Et pour une touche d'originalité supplémentaire les cases des grilles sont hexagonales ! Une nouvelle manière de colorier !