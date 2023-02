Mes p'tits docs le magazine N° 3

"Mes p'tits docs le magazine" sera le nouveau rendez-vous irrésistible des petits curieux qui aiment tout savoir. Chaque numéro abordera plusieurs univers, choisis parmi les thèmes préférés des enfants : nature et animaux, vie quotidienne, sciences, métiers, histoire, etc. "Mes p'tits docs le magazine" recèle également de belles surprises invitant les enfants à observer et manipuler pour être actifs dans leurs apprentissages : un cahier détachable de 12 pages de jeux instructifs et des autocollants repositionnables, une frise à reconstituer, un bricolage à réaliser, des cartes à découper pour garder plein d'informations sur des sujets présents dans l'actualité. Dans ce deuxième numéro : - Un jeu de "vrai-faux" sur les abeilles - Un dossier spécial "Pompiers" - Un p'tit brico - Des actus - Une frise sur la forêt - Un article sur le sommeil, avec des témoignages de lecteurs - Une page documentaire sur les artistes - Des cartes à découper avec plein d'infos sur l'actualité Un cahier de jeux en lien avec les infos découvertes dans la partie documentaire : - Des mots croisés - Un quiz - Un labyrinthe à colorier - Un jeu de collage - Des dessins à compléter - Un tangram... Deux planches de stickers.