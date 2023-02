Coucou, la nuit !

Un livre tout doux avec des volets à soulever pour accompagner bébé dans sa découverte du monde. Véritable outil d'éveil, ce livre permet de se familiariser avec la nuit et d'envisager la période du coucher sereinement. Un livre d'éveil Un apprentissage des notions simples et fondamentales autour de la nuit : le hibou, le doudou, la luciole, le bisou du soir, le chat, la lune, le lit et l'étoile filante. Bébé est pleinement acteur dans ce jeu de cache-cache. Il manipule le livre, soulève les rabats et découvre ce qui se cache dessous, ce qui permet un éveil des sens et de la motricité. Bébé s'approprie aussi sa propre image grâce au miroir placé sur la couverture. Un livre ludique et rassurant Le tissu doux, les illustrations colorées, la prise en main qui fait du bruit (grâce aux clochettes) accompagnent bébé de manière ludique dans ses premiers apprentissages. Grâce à ce livre, bébé verra la nuit comme une période agréable.