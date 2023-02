Le petit métavers. L'essentiel en bref, Edition 2023

En 48 pages et 14 fiches pratiques, le Petit Métavers fournit toutes les notions indispensables pour comprendre les bases du Métavers et les principaux cas d'usage en 2023, avec de nombreux cas d'entreprises. Cet ouvrage donne tous les repères utiles pour appréhender : - La genèse et l'émergence de la blockchain et du web3 - L'impact légal, sur la sécurité et l'environnement - Les cas d'usage en entreprise (Marketing, RH, SI, Communication...) - Les levées d'argent grâce aux DAO (organisations autonomes décentralisées) ------------------------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés sur une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------------------------