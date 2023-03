Une histoire illustrée des OVNIs

Qu'il s'agisse d'étranges lumières aperçues dans le ciel ou de la désormais célèbre Zone 51, les objets volants non identifiés restent entourés de mystère. Depuis des décennies, aux quatre coins du monde, des chercheurs passionnés analysent chaque observation et témoignage de "contactés", étudient la moindre photographie, la moindre trace laissée par de supposés visiteurs de l'espace. Ce guide illustré détaille les cas les plus fameux de l'histoire des ovnis. Soucoupes volantes, enlèvements, Petits Gris, Reptiliens, Men in Black et autres phénomènes étonnants... un fascinant voyage au coeur de l'inexpliqué! Adam Allsuch Boardman a grandi dans une contrée verdoyante d'Angleterre où, lorsqu'il ne parcourait pas la campagne, il regardait Star Trek et Doctor Who. Illustrateur diplômé de l'université des Arts de Leeds, il travaille aussi bien pour l'édition que pour des musées nationaux et de prestigieuses sociétés. Ses influences vont des pionniers de la ligne claire aux préraphaélites, en passant par les vieux manuels scolaires. Il trouve également son inspiration au cinéma (ce grand cinéphile est un spectateur inlassable des classiques de la SF et du fim noir) et dans la littérature, chez des auteurs tels qu'Agatha Christie ou Isaac Asimov. Il s'intéresse particulièrement aux phénomènes inexpliqués, qu'il a à coeur, dans ses ouvrages, de toujours inscrire dans leur contexte socio-historique. Philippe Baudouin est réalisateur radio et maître de conférences associé en Sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Saclay. En 2021, il a mis en ondes pour France Culture le documentaire "Les Ailleurs" , de Sébastien Duijndam, consacré aux cas mystérieux d'enlèvements dits "extraterrestres" .