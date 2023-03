Pendant que tu dors

Ce livre à la frontière entre album et documentaire nous raconte les bienfaits du sommeil, mêlant textes poétiques et explications scientifiques. A l'heure du coucher, la douce lumière du crépuscule signale à notre corps qu'il est temps de se reposer. Mais que se passe-t-il quand on dort ? Une équipe de petits travailleurs se met à l'oeuvre pour réparer, polir, ranger les souvenirs d'une journée bien remplie. Mais le sommeil a aussi plein d'autres super-pouvoirs ! Il permet de détendre le corps, adoucit l'humeur et aide même à guérir quand on est malade ! A l'extérieur, les animaux nocturnes se réveillent et vont chasser. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil, on se réveillera en pleine forme et de bonne humeur ! Des animations (rabats, découpes, flaps) accompagnent le récit et le rendent encore plus ludique. Grâce à cet ouvrage, le sommeil n'aura plus de secrets pour vous !