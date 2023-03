Winnie l'Ourson : Il était un Ours

? Quand je suis arrivé, il y a eu plein de "salut ! " et de nouveaux amis à qui montrer mes bonds, enfin, je veux dire, à rencontrer, dit Tigre. Et toi, comment es-tu arrivé, Christophe Robin ?? Dans la Forêt ? demanda Christophe Robin, un peu surpris par la question. Oh, moi, j'ai toujours été là. ? Mais il doit bien y avoir un Avant, dit Lapin en s'avançant. Il y a toujours un Avant. Et ainsi commence la première des dix nouvelles histoires qui nous racontent le temps où Christophe Robin venait de rencontrer Winnie l'Ourson.