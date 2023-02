Hubert chien-chien à sa mémère. En quête de coupable

Dans cette nouvelle aventure, Hubert a ouvert son propre bureau d'enquêteur : "Cherche et Trouve". Et en ce petit matin d'hiver, il reçoit Magalie de Mafalda, responsable de "La culture s'écrit sur les murs" à la mairie de Paricilasortie. Elle est catastrophée car quelqu'un vole les mosaïques murales de Spencer, le célèbre artiste de Street art dont s'ennorgueillit la ville. Hubert se lance alors dans une enquête endiablée qui lui fera croiser la route de personnages rocambolesques : Monique une bernique passionnée de mosaïque, Joseph Tesselle, un crabe tenant une boutique de bricolage, Cristoufaire, un voyant charlatan. Il sera aidé dans sa mission par un gang familial de moustiques n'ayant pas froid aux yeux. Et comme souvent dans les romans policiers, le dénouement de l'enquête sera encore plus fou que tout ce qu'on aurait pu imaginer, une histoire dans l'histoire en quelque sorte...