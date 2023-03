Contre le cléricalisme. Retour à l’Evangile

A l'heure où la question des abus d'autorité dans l'Eglise, voire des abus spirituels ou sexuels, fait la une de l'actualité, dans une période où le pape lui-même a eu l'occasion de dénoncer la dérive du cléricalisme et où l'Eglise universelle se voit vigoureusement invitée à pratiquer la synodalité, comment ne pas se ressourcer dans les textes bibliques pour mesurer combien ceux-ci se gardent de cette tentation cléricale ? Insérée dans les structures et les fonctionnements humains, l'Eglise ne peut échapper à ces logiques de pouvoir. Mais ces logiques sont tout à fait opposées à la démarche évangélique, comme le montre ici très bien le bibliste Yves-Marie Blanchard, invitant à relire des passages-clés du Nouveau Testament qui évoquent à leur manière cette question très sensible.