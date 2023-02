Vivre la nature avec les enfants. Un programme de découvertes

Joseph Cornell sait créer des activités à travers lesquelles l'enfant entre directement en contact avec la nature, se laisse toucher par sa beauté et son mystère. Il donne aux parents, enseignants et animateurs des outils non conventionnels pour se sentir à l'aise avec une approche sensorielle, où l'essentiel n'est pas d'enseigner mais de partager, n'est pas de faire jouer mais de " jouer avec ". Il amène les enfants à créer un lien profond avec la nature et leur fait découvrir peu à peu comment elle fonctionne. La compétence de Joseph Cornell et son enthousiasme débordant pour la grandeur de la nature communiquent au lecteur ce même sens d'émerveillement. Les jeux simples peuvent être pratiqués dans diverses situations, à la ville comme à la campagne. Chaque page de cet ouvrage richement illustré invite à se servir de la nature pour stimuler une expérience intérieure joyeuse et énergique. " Depuis les origines de l'humanité c'est la totalité de notre personne qui est en relation avec la nature, et c'est en nous plaçant dans la nature, avec tous nos sens ouverts et nos émotions que nous pouvons vraiment la connaître, en faire l'expérience. " Philippe Roch 3 types de jeux : -Des jeux introspectifs permettant de comprendre les systèmes écologiques -Des jeux sensoriels accordant les sens des enfants et le monde naturel - Des jeux amusants " La beauté inexprimable d'une fleur... la grâce d'un oiseau en plein vol... le souffle du vent dans les arbres : à un moment ou un autre de la vie, la nature vous a touché. " Joseph Bharat Cornell est l'un des plus éminents éducateurs à l'éveil à la nature. Il a fondé la Sharing Nature Foundation en 1979. Dans le monde entier, des dizaines de milliers de personnes ont suivi les stages et ateliers qu'il anime. Ses nombreux ouvrages ont une large influence aux Etats-Unis et sont traduits dans plus de quinze langues.