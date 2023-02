Avez-vous vu ma queue ?

Une question chagrine Monsieur Chien : où est passée sa queue ? Monsieur Tortue pense avoir la réponse... Monsieur Chien ne cesse de se retourner quand on lui dit que sa queue est derrière lui, mais ne la voit jamais. Un album plein d'humour ! Une question chagrine Monsieur Chien : où est passée sa queue ? Monsieur Tortue pense avoir la réponse... Monsieur Chien ne cesse de se retourner quand on lui dit que sa queue est derrière lui, mais ne la voit jamais. Un album plein d'humour ! Deux personnages mémorables et drôles, des dialogues surréalistes, étranges et toujours très polis, parfait pour être lu à haute voix. Une lecture active et animée basée sur les mouvements de Monsieur Chien.