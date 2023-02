Ce livre propose au lecteur de se préparer et s'entraîner pour passer le SAT (Scholastic Assessment Test), un examen standardisé sur une base nationale et utilisé pour l'admission aux universités des Etats-Unis. Il est divisé en 3 parties : - les mathématiques - la lecture critique - l'écriture. Ce livre comprend des rappels de grammaire anglaise et de mathématiques essentiels et de nombreux exercices. Un test blanc est également proposé afin que le lecteur se familiarise avec la structure du SAT et évalue son niveau.