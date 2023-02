Ma bible du pendule. Le guide de référence

Véritable grimoire du radiesthésiste, cet ouvrage vous livre la méthode inédite de Gérard Grenet pour faire de votre pendule votre meilleur allié au quotidien. Avec l'auteur, découvrez le monde extraordinaire de la radiesthésie, cet art qui permet de capter, grâce au pendule, les informations invisibles qui vous entourent et orientent vos choix. Choisissez le pendule qui vous correspond et découvrez les règles et les codes à respecter pour obtenir la " bonne " réponse à toutes vos questions. Grâce au cahier d'apprentissage et aux abaques originales rêvées par l'auteur, initiez-vous facilement au pendule ainsi qu'à la rencontre du panorama vibratoire de votre vie.